Подгорица, 12 сентября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. С 13 сентября на 15 дней в Черногории установлены новые цены на топливо, сообщает министерство капитальных инвестиций страны.

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Все виды топлива подешевеют от 2 до 9 евроцентов. Цена бензина Eurosuper-95 будет ниже на девять центов и будет стоить 1,26 евро за литр, Eurosuper — 98 будет дешевле на восемь центов, то есть будет стоить 1,31 евро.

Литр Евродизеля будет стоить 1,56 евро. Топочный мазут будет стоить 1,75 евро за литр.

На всех заправках страны цены одинаковые.