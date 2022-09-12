Брдо, Словения, 12 сентября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Босния и Герцеговина должна избавиться от статуса колонии, который ей навязал Запад, так как этот статус мешает ее интеграции в ЕС. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговине Милорад Додик в Словении после саммита лидеров процесса Брдо-Бриони.

Официальное интернет-представительство президента России Милорад Додик

«В Словении во время встречи лидеров процесса Брдо-Бриони я четко подчеркнул, что БиГ должна избавиться от колониального статуса, который установили иностранные государства. Такой статус и евроинтеграция плохо сочетаются», — заявил Додик на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что Милорад Додик активно выступает за отмену института верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.