Донецк, 12 сентября 2022, 20:58 — REGNUM Видеозапись боя 11-го полка Народной милиции и боевиками ВСУ, который произошел между Песками и Первомайским, опубликовал 12 сентября военкор RT Андрей Филатов.
После взятия укрепрайона в Песках бойцы ДНР приступили к штурму опорного пункта ВСУ в Первомайском.
Танки 11-го полка Народной милиции при помощи сапёров прошли через минные поля и «обработали» укрепрайон ВСУ.
Посмотреть видео можно, перейдя по гиперссылке.
Напомним, укрепрайоны ВСУ в этих районах строились на протяжении восьми лет.
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