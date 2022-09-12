Донецк, 12 сентября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Видеозапись боя 11-го полка Народной милиции с боевиками ВСУ, который произошел между Песками и Первомайским, опубликовал 12 сентября военкор RT Андрей Филатов.

Mil.ru Танк

После взятия укрепрайона в Песках бойцы ДНР приступили к штурму опорного пункта ВСУ в Первомайском.

Танки 11-го полка Народной милиции при помощи сапёров прошли через минные поля и «обработали» укрепрайон ВСУ.

Посмотреть видео можно, перейдя по гиперссылке.

Напомним, укрепрайоны ВСУ в этих районах строились на протяжении восьми лет.