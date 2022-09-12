Подгорица, 12 сентября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович 12 сентября посетил посольство Великобритании в Подгорице и сделал запись в Книге траура в связи со смертью британской королевы Елизаветы II.

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович

«С глубоким и искренним сожалением мы получили известие о кончине Ее Королевского Высочества Елизаветы II. Ее Высочество поставила печать на стране, символизируя ее единство и современную роль после Второй мировой войны. Весь мир потерял дар речи в этот час. Народ Соединенного Королевства в наших мыслях и молитвах», — написал премьер-министр.

Посол Великобритании в Черногории Карен Меддокс в свою очередь поблагодарила Абазовича за соболезнование подтверждение дружбы между народами.