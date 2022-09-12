Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Disney Plus опубликовал первый тизер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Об этом сообщает CNN.

Уолкер Скобелл в т/с «Перси Джексон и Олимпийцы» Цитата из трейлера

В ролике показан 12-летний полубог, сын Посейдона, Перси Джексон, который отправляется в тренировочный лагерь для полукровок. Премьера шоу намечена на 2024 год.

Напомним, сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» является адаптацией серии книг Рика Риордана. Главную роль в будущем шоу исполнит Уолкер Скобелл («Проект «Адам»»).

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