Перси Джексон отправляется в лагерь для полубогов в тизере «Олимпийцев»
Вашингтон, 12 сентября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Disney Plus опубликовал первый тизер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Об этом сообщает CNN.
Цитата из трейлера
Уолкер Скобелл в т/с «Перси Джексон и Олимпийцы»
В ролике показан 12-летний полубог, сын Посейдона, Перси Джексон, который отправляется в тренировочный лагерь для полукровок. Премьера шоу намечена на 2024 год.
Напомним, сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» является адаптацией серии книг Рика Риордана. Главную роль в будущем шоу исполнит Уолкер Скобелл («Проект «Адам»»).