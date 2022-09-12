Вашингтон, 12 сентября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Disney Plus опубликовал первый тизер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Об этом сообщает CNN.

Цитата из трейлера Уолкер Скобелл в т/с «Перси Джексон и Олимпийцы»

В ролике показан 12-летний полубог, сын Посейдона, Перси Джексон, который отправляется в тренировочный лагерь для полукровок. Премьера шоу намечена на 2024 год.

Напомним, сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» является адаптацией серии книг Рика Риордана. Главную роль в будущем шоу исполнит Уолкер Скобелл («Проект «Адам»»).