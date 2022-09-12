Вашингтон, 12 сентября, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В США на пляже в Кони-Айленде умерли трое малолетних детей, после чего детективы из Нью-Йорка допрашивают их мать, сообщает Reuters.

Пляж

Начальник полиции Кеннет Кори рассказал, что утром 12 сентября полиция отреагировала на звонок от обеспокоенного члена семьи, который сообщил, что мать могла причинить вред своим маленьким детям. Отец детей выразил такие же опасения.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 30-летнюю босую и промокшую мать детей, которую уже сопровождали другие члены семьи, однако детей с ней не было. Вскоре после этого 4-летняя девочка, 7-летний мальчик и 3-месячная девочка были найдены на пляже без сознания и доставлены в больницу, где медики констатировали их смерть.

Мать была доставлена в полицейский участок для допроса, однако пока она отказывается говорить.