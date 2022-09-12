Симферополь, 12 сентября 2022, 20:19 — REGNUM Власти Крыма планируют назначить выплаты детям военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в эфире местного крымскотатарского телеканала «Миллет».
Также чиновник напомнил, что семьи погибших в ходе СВО военнослужащих получают по 1 млн рублей. Власти обсуждают вопрос о выделении участникам спецоперации земли в регионе.
Читайте развитие сюжета: Военкор RT Филатов опубликовал видео танкового боя у Первомайского