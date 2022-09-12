Тюмень, 12 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала грибного сезона зарегистрировано четыре случая отравления грибами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Грибы

Все пострадавшие старше 18 лет. Причина отравлений — неумение отличать съедобные грибы от ядовитых. Летальных исходов среди них не зарегистрировано.

Отмечается, что в прошлый грибной сезон на территории Тюменской области регистрировались единичные случаи отравления грибами.