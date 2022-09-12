Москва, 12 сентября 2022, 20:15 — REGNUM Россия может прибегнуть к воздушно-космической операции, к стратегической операции по нанесению поражения критически важным объектам, например, по объектам электроснабжения, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
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«Мы не хотели задействовать массово военную мощь, чтобы выполнить цели, поставленные президентом. Сегодня понятно стало, что США допускают эскалацию конфликта всеми способами. Мы в этой ситуации можем прибегнуть к воздушно-космической операции, стратегической операции по нанесению поражения критически важным объектам, это все объекты энергоснабжения. Почему в Харькове работают все заводы, ремонтируют и создают всю военную технику. Та же тема в Виннице, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Одессе, Житомире, так далее», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.
При этом он согласен с тем, что удары по этим объектам приведут к последствиям и для населения.
«Что такое, например, Харьков без света? Не только метро встанет, не будет водоснабжения, продукты придут в негодность, через три дня канализация встанет», — отметил депутат.
Он полагает, что все нужно доводить до логического конца.
«Людей мы готовы принять к себе, разместить их на нашей территории. Нам надо у них обесточить всё, страна встанет, есть чётко волны, которые определяются стратегией. Это несколько ударов крылатыми ракетами типа «Искандера», после этого авиационные волны, которые всю инфраструктуру выведут из строя. Я вас уверяю, что через 10 дней в [УССР] никто и помышлять у них о контрнаступлении не будет, никакого электричества, топлива, воды. А потом разберёмся, куда беженцев принимать, но зато спокойно пройдём рубежи, выполним все задачи», — заключил Гурулёв.
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