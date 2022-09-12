Белгород, 12 сентября 2022, 20:18 — REGNUM Жителей села Логачёвка (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ эвакуировали, рассказал 12 сентября глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.
В прямом эфире «ВКонтакте» он сообщил, что 12 сентября было обстреляно пограничное управление, а также были задеты и населённые пункты, в том числе Логачёвка: одна женщина погибла и ещё четыре человека получили ранения.
Он рассказал, что среди эвакуированных восемь детей, добавив, что власти организуют питание и всё необходимое. Инфраструктура села будет восстановлена.
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