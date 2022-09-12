В Белгородской области эвакуировали всех жителей Логачёвки
Белгород, 12 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Жителей села Логачёвка (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ эвакуировали, рассказал 12 сентября глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.
Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663
В прямом эфире «ВКонтакте» он сообщил, что 12 сентября было обстреляно пограничное управление, а также были задеты и населённые пункты, в том числе Логачёвка: одна женщина погибла и ещё четыре человека получили ранения.
«Жители населённого пункта полностью эвакуированы. Многие разъехались по своим родственникам. Была организована эвакуация тех жителей, которым некуда было ехать. Мы их разместили в Валуйках (город в Белгородской области — прим. ИА REGNUM) — это 27 человек».
Он рассказал, что среди эвакуированных восемь детей, добавив, что власти организуют питание и всё необходимое. Инфраструктура села будет восстановлена.
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