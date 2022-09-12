Салехард, 12 сентября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Экскурсионно-образовательный проект для школьников «Ямал — полуостров открытий» стартует 3 октября. Тур будет полностью бесплатным, Ямал покроет все расходы на проезд, питание и проживание детей. В этом году, количество возможных победителей увеличено — в тур смогут отправиться 928 шестиклассников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

868 шестиклассников отправятся в познавательную поездку в Салехард, а 60 детей из Салехарда в Ноябрьск. Школьников разделят на группы от 16 до 96 человек. В период с октября с декабрь будет организовано 16 поездок. Познавательная поездка будет длиться от двух до трёх дней.

В рамках поездки ученики посетят культурные и исторические объекты Салехарда и Ноябрьска, среди которых обновленный Музей Юрия Неёлова и музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского. Кроме того, они посетят природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, где их познакомят с бытом и культурой коренных малочисленных народов Севера.

Все 928 шестиклассников прошли конкурсный отбор из трёх отборочных этапов: регистрации, онлайн-тестирования на знание географии, истории, культуры, животного и растительного мира Ямала, а также презентации видеороликов о достопримечательностях своего населённого пункта. Всего в борьбе за поездку боролись 127 класс-команд, где более двух тысяч учеников. В прошлом году поездку отправились более 300 детей.

Как сообщалоИА REGNUM, специальная смена для детей из подшефной Ямалу Волновахи ДНР проходит в период с 5 по 25 сентября в муниципальной базе отдыха «Эллада». Лагерь расположен на территории Туапсинского района Краснодарского края.

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