12 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Пользователи Сети раскритиковали дебютный тизер «Русалочки» от Disney — ремейка одноимённого мультфильма 1989 года. Ролик собрал более 1,1 млн дизлайков за два дня. Корреспондент ИА REGNUM решил разобраться, почему это произошло.

Елизавета Дубровская, , 21:21 — REGNUM В выходные компания Disney показала зрителям тизер мюзикла «Русалочка» — игрового ремейка оригинального мультфильма 1989 года. Зрители негативно встретили ролик и заранее предрекли картине провал.

Урсула и Ариэль Цитата из мультфильма «Русалочка»

Напомним, что впервые информация о работе над ремейком «Русалочки» была опубликована в СМИ ещё в 2016 году. Спустя три года создатели проекта раскрыли имя актрисы на роль Ариэль — ей оказалась певица Холли Бэйли. Уже на этом этапе поклонники оригинального мультфильма были недовольны выбором и требовали заменить артистку на ту, что была больше похожа на анимационную героиню. Именно внешнее различие стало главной причиной критики предстоящего фильма — светлокожую Ариэль с огненно-красными волосами сыграет темнокожая Бэйли.

«Зачем так издеваться над уже полюбившимся образом Ариэль? Кроме цвета кожи ведь был и цвет волос, и цвет глаз. Неужели нельзя придумать было историю другой русалочки? Новый подводный город с русалками разных цветов. Пусть принц бы бегал по колдуньям и хвост себе приобретал. Можно же было создать что-то новое, а не вот это вот», — считает Elena Smeshka

Ариэль Цитата из м/ф «Русалочка». реж. Рон Клементс, Джон Маскер. 1989. США

«Боги, почему всё так плохо? Она вообще не русалка, она какая-то амфибия», — пишет Аня.

«Очередной провал. Ничему жизнь не учит», — прокомментировала Nicole.

«Дисней в гробу перевернулся», — высказалась Lera.

Второй причиной негативного отношения к экранизации «Русалочки», плавно вытекающей из первой, является навязывание зрителям инклюзивности со стороны кинокомпании. Киноделы всё чаще утверждают на роли артистов, исходя из их расовой принадлежности, а не таланта и опыта. Ради дополнительного продвижения своего проекта продюсеры прикрываются «толерантностью», обвиняя несогласных в расизме. Такой принудительный метод попросту надоел зрителям.

«Допрыгаются до того, что чернокожих возненавидят даже те, кому на них плевать», — Svetlana.

«Им на роль русалки надо было Уилла Смита взять тогда уж», — предлагает Дарья.

«У меня нет претензий, мне тоже нравится. Однако русалки живут под водой, а там невозможно так загореть. То есть изначально не вяжется концепция», — объясняет пользователь с ником «.»

Так, за два дня с момента выхода дебютного тизера зрители поставили ему более 1,1 млн дизлайков. В то время как количество отметок «мне нравится» оказалось меньше в три раза — 319 тыс.

Пользователи даже устроили флешмоб в комментариях под роликом на YouTube. Они пишут фразы из известных фильмов, будто они произошли в «Русалочке», тем самым иронизируя над изначальной идеей создателей ремейка «вдохновить» зрителей выбором темнокожей актрисы. Таких комментариев набралось уже несколько тысяч.

Холли Бэйли в фильме «Русалочка» режиссёра Роба Маршалла Цитата из тизера

«Та часть, где Ариэль кричит «Ты хочешь сказать, что построил машину времени из DeLorean?!», заставила меня плакать, и это действительно вдохновляет», — шутит Jovan Johami, вспоминая строчку из картины Роберта Земекиса «Назад в будущее».

«Когда Ариэль кричит: «Ну, заяц! Ну, погоди!» Этот момент доводит меня до слёз», — вспомнил советский мультфильм Vasjs Kostrov.

«Я заплакала, когда Ариэль сказала: «За Фродо». Этот фильм действительно меняет жизнь и трогает», — прокомментировал sheluvsshkspeare.

«Мне понравился момент, когда Ариель спросила: «В чем сила, брат? Разве в деньгах? А я считаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее». Поистине душевный фильм», — пишет UNMASKER.

Выбор Холли Бэйли на роль Ариэль, как нам кажется, обеспечил Disney желаемый уровень упоминаний будущей картины в СМИ и соцсетях. Однако он же станет причиной, по которой компания не соберёт нужного количества зрителей в кинотеатрах в день премьеры. Медиаконгломерату стоило оправдать ожидания поклонников оригинального мультфильма и отснять максимально близкую к нему версию, как это было, например, с ремейком «Красавицы и Чудовища». Теперь же «Русалочку» не захотят смотреть ни фанаты Ариэль из-за отсутствия сходства с актрисой, ни активисты из-за откровенно фальшивой толерантности.