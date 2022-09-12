Елизавета Дубровская, 12 сентября 2022, 21:21 — REGNUM В выходные компания Disney показала зрителям тизер мюзикла «Русалочка» — игрового ремейка оригинального мультфильма 1989 года. Зрители негативно встретили ролик и заранее предрекли картине провал.
Напомним, что впервые информация о работе над ремейком «Русалочки» была опубликована в СМИ ещё в 2016 году. Спустя три года создатели проекта раскрыли имя актрисы на роль Ариэль — ей оказалась певица Холли Бэйли. Уже на этом этапе поклонники оригинального мультфильма были недовольны выбором и требовали заменить артистку на ту, что была больше похожа на анимационную героиню. Именно внешнее различие стало главной причиной критики предстоящего фильма — светлокожую Ариэль с огненно-красными волосами сыграет темнокожая Бэйли.
«Зачем так издеваться над уже полюбившимся образом Ариэль? Кроме цвета кожи ведь был и цвет волос, и цвет глаз. Неужели нельзя придумать было историю другой русалочки? Новый подводный город с русалками разных цветов. Пусть принц бы бегал по колдуньям и хвост себе приобретал. Можно же было создать что-то новое, а не вот это вот», — считает Elena Smeshka
«Боги, почему всё так плохо? Она вообще не русалка, она какая-то амфибия», — пишет Аня.
«Очередной провал. Ничему жизнь не учит», — прокомментировала Nicole.
«Дисней в гробу перевернулся», — высказалась Lera.
Второй причиной негативного отношения к экранизации «Русалочки», плавно вытекающей из первой, является навязывание зрителям инклюзивности со стороны кинокомпании. Киноделы всё чаще утверждают на роли артистов, исходя из их расовой принадлежности, а не таланта и опыта. Ради дополнительного продвижения своего проекта продюсеры прикрываются «толерантностью», обвиняя несогласных в расизме. Такой принудительный метод попросту надоел зрителям.
«Допрыгаются до того, что чернокожих возненавидят даже те, кому на них плевать», — Svetlana.
«Им на роль русалки надо было Уилла Смита взять тогда уж», — предлагает Дарья.
«У меня нет претензий, мне тоже нравится. Однако русалки живут под водой, а там невозможно так загореть. То есть изначально не вяжется концепция», — объясняет пользователь с ником «.»
Так, за два дня с момента выхода дебютного тизера зрители поставили ему более 1,1 млн дизлайков. В то время как количество отметок «мне нравится» оказалось меньше в три раза — 319 тыс.
Пользователи даже устроили флешмоб в комментариях под роликом на YouTube. Они пишут фразы из известных фильмов, будто они произошли в «Русалочке», тем самым иронизируя над изначальной идеей создателей ремейка «вдохновить» зрителей выбором темнокожей актрисы. Таких комментариев набралось уже несколько тысяч.
«Та часть, где Ариэль кричит «Ты хочешь сказать, что построил машину времени из DeLorean?!», заставила меня плакать, и это действительно вдохновляет», — шутит Jovan Johami, вспоминая строчку из картины Роберта Земекиса «Назад в будущее».
«Когда Ариэль кричит: «Ну, заяц! Ну, погоди!» Этот момент доводит меня до слёз», — вспомнил советский мультфильм Vasjs Kostrov.
«Я заплакала, когда Ариэль сказала: «За Фродо». Этот фильм действительно меняет жизнь и трогает», — прокомментировал sheluvsshkspeare.
«Мне понравился момент, когда Ариель спросила: «В чем сила, брат? Разве в деньгах? А я считаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее». Поистине душевный фильм», — пишет UNMASKER.
Выбор Холли Бэйли на роль Ариэль, как нам кажется, обеспечил Disney желаемый уровень упоминаний будущей картины в СМИ и соцсетях. Однако он же станет причиной, по которой компания не соберёт нужного количества зрителей в кинотеатрах в день премьеры. Медиаконгломерату стоило оправдать ожидания поклонников оригинального мультфильма и отснять максимально близкую к нему версию, как это было, например, с ремейком «Красавицы и Чудовища». Теперь же «Русалочку» не захотят смотреть ни фанаты Ариэль из-за отсутствия сходства с актрисой, ни активисты из-за откровенно фальшивой толерантности.