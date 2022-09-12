Рига, , 20:12 — REGNUM

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С марта 2022 года в Рижском заливе на якорной стоянке стоит судно Asian Majesty, на борту которого находятся 55 000 тонн хлорида калия. Об этом сообщило Латвийское гостелевидение LTV.

Отмечается, что опасный груз принадлежит фирме, на которую распространяются антироссийские санкции Европейского союза. Судно прибыло из Санкт-Петербурга. Стоимость груза составляет около 17 млн долларов.

Нынешним летом команда попросила о помощи, поскольку на судне заканчивались топливо, питьевая вода, а также накопились отходы. С тех пор вопрос с задержанием судна так и не разрешился.

Как пояснил официальную позицию директор Таможенного управления Службы госдоходов Латвии Раймонд Зукулс, сам товар не является санкционным, под санкциями находится его владелец — российский предприниматель Дмитрий Мазепин.

Подчеркивается, что судно ходит под флагом Сингапура и может в любой момент покинуть территориальные воды Латвии, если избавится от груза, который считается замороженным экономическим активом.

Над решением, что делать с судном и грузом, уже многие месяцы работают не менее пяти учреждений — министерство иностранных дел, Государственная служба среды, Комиссия по рынку финансов и капитала, Служба госдоходов и Управление Рижского Свободного порта.

Тем временем простой судна уже оценен в миллионы долларов. В Службу госдоходов с жалобой обратился его владелец, который намерен в суде добиться решения об освобождении судна и выплате компенсации.