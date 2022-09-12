Таллин, , 20:07 — REGNUM Министр культуры Эстонии Пирет Хартман в Нарве заявила буквально следующее: «Мы должны разрушить код, который был запрограммирован в этом регионе на протяжении десятилетий, и вместе написать новый код, основанный на понимании местной жизни, который даст местным жителям общее будущее и новую историю успеха».

Эстония Kurious

Известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин так прокомментировал это заявление на своей странице в социальных сетях: «Лично у меня это заявление вызвало множество вопросов. Прежде всего, мне непонятно, что в данном случае означает «мы». Если «мы» — это правительство, то это немного пугает».

Чаплыгин пояснил свой испуг: «Потому что любое желание государства изменить образ мыслей населения на свой, государства, вкус вызывает в памяти отнюдь не демократию, а какую-нибудь Северную Корею».

Ему также непонятно, что за «новый код» предлагает министр культуры жителям Нарвы и северо-восточного региона Эстонии, самого «русского» в стране.

«Несомненно, люди в Нарве живут немного иначе, чем в Таллине или, например, в Сетумаа и на островах. Какую именно «местную жизнь» предлагает понять нарвитянам министр культуры?», — поинтересовался он.

Он напомнил министру, что в Нарве и во всем регионе Ида-Вирумаа живут прекрасные и работоспособные люди, чей труд на протяжении десятилетий был одной из основ экономического развития Эстонии. «И если сегодня ситуация изменилась, то в этом в последнюю очередь виноваты местные шахтеры и энергетики, которые стали жертвами проводимой правительством экономической политики», — считает публицист.

Страдающие от массовой безработицы и равнодушия центральных властей жители меньше всего виноваты в «неправильном» коде, продолжил свой комментарий Чаплыгин.

«Виноват в этом не придуманный министром культуры код, а ущербная региональная политика государства, не способного наладить одинаково благополучную жизнь на всей территории даже такой маленькой страны, как Эстония», — уверен публицист.

Чаплыгин также подчеркнул, что скандальное заявление министра сделано менее чем через месяц после осуществленного правительством принудительного демонтажа местного советского военного монумента — танка Т-34. Способ, каким это было сделано, оскорбил жителей Нарвы и всего региона.

Поэтому, считает эстонский публицист, еще большой вопрос, чей «код» лучше.