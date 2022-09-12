Вашингтон, 12 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. С конца февраля 2022 года США передали киевскому режиму 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Об этом сказано в официальном докладе министерства обороны США, опубликованном сегодня, 12 сентября.

Defense.gov Пентагон

В документах Пентагона сообщается, что киевский режим получил от американской армии 140 артиллерийских систем. К ним были поставлены 660 тысяч снарядов и ракет.

Кроме того, с континентальной части США было также переброшено 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 38 радаров, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад, и прежде всего США, начали активно снабжать киевский режим оружием задолго до начала специальной военной операции России на территории бывшей УССР. С февраля же эти поставки приобрели массовый характер и фактически спасли киевский режим от быстрого разгрома.