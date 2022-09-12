Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Министерство юстиции США предъявило обвинение жительнице Техаса, угрожавшей по телефону федеральному судье во Флориде, который занимается вопросом назначения независимого арбитра для проверки документов, изъятых ФБР из дома экс-президента Дональда Трампа. Об этом 12 сентября сообщает Reuters.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

6 сентября агент ФБР сообщил, что Тиффани Ши Гиш, проживающая в Техасе, оставила ряд голосовых сообщений с угрозами окружному судье Эйлин Кэннон. Гиш предъявлено обвинение в попытке оказать влияние на федерального судью путем угроз похищения или нанесения телесных повреждений.

Напомним, что Кэннон, в 2020 году назначенная Трампом на должность судьи, на прошлой неделе согласилась удовлетворить просьбу экс-президента и назначила независимого арбитра, несмотря на возражения министерства юстиции.