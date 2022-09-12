Минск, 12 сентября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Совещанию о гражданстве и предстоящей амнистии, которое провел президент БелоруссииАлександр Лукашенко, не следует придавать особого значения. Это общая практика — к значимым государственным историческим датам объявлять об амнистии ряда заключенных, в том числе и так называемых «политзаключенных». Об этом корреспондентуИА REGNUM12 сентября заявил философЛев Криштапович.

ИА REGNUM Лев Криштапович

«Единственную пикантность этому совещанию придаёт то обстоятельство, что это совещание в основном вращалось вокруг известных событий 2020−2021 годов, и было заметно, что власти всерьёз озабочены тем, что проблему с политически мотивированной частью белорусского общества, которая является носителем сугубо прозападных и антинациональных взглядов, необходимо как-то решать. Но решать её надо не такими паллиативными способами как формально-юридические акции о гражданстве (оставлять гражданство эмигрантам или не оставлять, как относиться к «карте поляка»), которые озвучивались на совещании, а в первую очередь преобразованием всей государственной системы, её радикальной перестройкой от так называемой «независимой» и «суверенной» белорусской государственности к союзной парадигме белорусского государства, предполагающей завершение процесса строительства Союзного государства. Тогда и вопрос о том, кому из этой публики оставлять белорусское гражданство, а кого лишать белорусского гражданства отпадет сам собою, поскольку белорусы будут не только гражданами Белоруссии, но и гражданами Союзного государства, что и будет служить гарантией уважения к своему гражданству и боязни его лишиться. Все будут соображать, что дело уже идёт не об осколках СССР, обладающих лишь формальной государственностью, а о реальном, большом и влиятельном государстве в современном мире» Лев Криштапович

Философ обратил внимание на ситуацию с так называемой «картой поляка». «По данным Министерства иностранных дел Польши, «карту поляка» с 2008 года получили 160 тысяч белорусов. Очевидно, что уже один этот факт, какими бы софизмами его не обставляли как сторонники «карты поляка», так и её противники, свидетельствует о том, что граждане Белоруссии не уважают своё гражданство, не ценят святости своей «независимости», а мечтают стать гражданами другого государства, причем государства не только недружественного по отношению к Белоруссии, но и прямо ей враждебного. Отсюда следует вывод, что если белорусские власти будут и дальше продолжать убаюкивать белорусов песнями сирен о «независимости» и «суверенитете», то белорусский корабль государственности потерпит неминуемое крушение на западных политических рифах», — заявил Криштапович.

Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 сентября провёл совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии, на котором были высказаны предложения лишать гражданства выехавших из страны оппозиционеров, разобраться с держателями «карты поляка» и амнистировать участников протестов 2020 года.