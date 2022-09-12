Философ: Сирены «независимости» влекут белорусский корабль к крушению
Минск, 12 сентября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Совещанию о гражданстве и предстоящей амнистии, которое провел президент БелоруссииАлександр Лукашенко, не следует придавать особого значения. Это общая практика — к значимым государственным историческим датам объявлять об амнистии ряда заключенных, в том числе и так называемых «политзаключенных». Об этом корреспондентуИА REGNUM12 сентября заявил философЛев Криштапович.
Философ обратил внимание на ситуацию с так называемой «картой поляка». «По данным Министерства иностранных дел Польши, «карту поляка» с 2008 года получили 160 тысяч белорусов. Очевидно, что уже один этот факт, какими бы софизмами его не обставляли как сторонники «карты поляка», так и её противники, свидетельствует о том, что граждане Белоруссии не уважают своё гражданство, не ценят святости своей «независимости», а мечтают стать гражданами другого государства, причем государства не только недружественного по отношению к Белоруссии, но и прямо ей враждебного. Отсюда следует вывод, что если белорусские власти будут и дальше продолжать убаюкивать белорусов песнями сирен о «независимости» и «суверенитете», то белорусский корабль государственности потерпит неминуемое крушение на западных политических рифах», — заявил Криштапович.
Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 сентября провёл совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии, на котором были высказаны предложения лишать гражданства выехавших из страны оппозиционеров, разобраться с держателями «карты поляка» и амнистировать участников протестов 2020 года.