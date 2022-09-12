Нью-Йорк, США, , 19:56 — REGNUM В Сеть выложили трейлер мультсериала Entergalactic, автором которого является рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади). Об этом пишет портал Collider.

Мультсериал Entergalactic Цитата из трейлера

Предстоящее анимационное шоу расскажет о молодых художниках из Нью-Йорка (США), которые пытаются успешно совмещать работу и любовные отношения. Главные роли в мультсериале озвучат Тимоти Шаламе («Дюна») и Маколей Калкин («Один дома»). Премьера Entergalactic намечена на 30 сентября 2022 года.

Напомним, вместе с мультсериалом Entergalactic 30 сентября 2022 Kid Cudi выпустит одноимённый музыкальный альбом. Пластинка станет восьмым студийным проектом рэпера.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Варвара» собирается снять фильм по вселенной DC

Читайте развитие сюжета: Перси Джексон отправляется в лагерь для полубогов в тизере «Олимпийцев»