Нью-Йорк, США, 12 сентября 2022, 19:56 — REGNUM В Сеть выложили трейлер мультсериала Entergalactic, автором которого является рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади). Об этом пишет портал Collider.

Мультсериал Entergalactic
Мультсериал Entergalactic
Цитата из трейлера

Предстоящее анимационное шоу расскажет о молодых художниках из Нью-Йорка (США), которые пытаются успешно совмещать работу и любовные отношения. Главные роли в мультсериале озвучат Тимоти Шаламе («Дюна») и Маколей Калкин («Один дома»). Премьера Entergalactic намечена на 30 сентября 2022 года.

Напомним, вместе с мультсериалом Entergalactic 30 сентября 2022 Kid Cudi выпустит одноимённый музыкальный альбом. Пластинка станет восьмым студийным проектом рэпера.

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