Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В Сеть выложили трейлер мультсериала Entergalactic, автором которого является рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади). Об этом пишет портал Collider.

Цитата из трейлера Мультсериал Entergalactic

Предстоящее анимационное шоу расскажет о молодых художниках из Нью-Йорка (США), которые пытаются успешно совмещать работу и любовные отношения. Главные роли в мультсериале озвучат Тимоти Шаламе («Дюна») и Маколей Калкин («Один дома»). Премьера Entergalactic намечена на 30 сентября 2022 года.

Напомним, вместе с мультсериалом Entergalactic 30 сентября 2022 Kid Cudi выпустит одноимённый музыкальный альбом. Пластинка станет восьмым студийным проектом рэпера.