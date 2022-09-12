Новосибирск, 12 сентября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Одобрена проектно-сметная документация по строительству кампуса для Новосибирского государственного университета. Об этом сообщили в Главгосэкспертизе.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проект развития кампуса НГУ

Согласно документу, при вузе появится корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и крытым переходом, Учебно-научным центром института медицины и психологии В. Зельмана НГУ, Научно-исследовательским центром НГУ. В каждом корпусе будут предусмотрены свободные пространства для общения студентов. В подземном этаже разместят закрытое фондохранилище библиотеки на 860 тысяч единиц хранения.

«Практически все конструктивные и планировочные решения зданий Новосибирского кампуса заданы особенностями технологических процессов в научно-практических лабораториях, включая операционный блок и блок лаборатории с патогенными биологическими агентами. Здесь требуется особый режим чистоты и условия для работы с прецизионным оборудованием, поэтому в помещениях предусмотрены специальные системы вентиляции и канализации, а также особые решения по виброизоляции от основного объема здания», — прокомментировал главный эксперт проекта управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Андрей Крыль.

Завершить строительство объекта планируют в 2024 году.

Напомним, что возведение кампусов мирового уровня на базе отечественных вузов ведется по поручению президента России Владимира Путина. Кампус новосибирского вуза вошёл в первые восемь проектов.