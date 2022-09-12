Берлин, , 19:58 — REGNUM Ни одна из стран НАТО не будет поставлять Киеву основные боевые танки без единогласного решения всего Североатлантического альянса по этому вопросу, заявила 12 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, «до сих пор ни одна страна не поставляла боевые машины пехоты западного производства или основные боевые танки», а Берлин такие односторонние действия предпринимать не будет.

Ранее Ламбрехт заявила, что Германия исчерпала свои возможности поставок вооружения киевскому режиму из запасов бундесвера. При этом она выразила надежду на то, что страны Восточной Европы передадут Киеву своё оружие советского образца.

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