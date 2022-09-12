Донецк, 12 сентября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Батальон ДНР «Спарта» уничтожил 40 бандеровских боевиков в районе Донецкого аэропорта, сообщает 12 сентября телеграм-канал WarGonzo.

Иван Шилов ИА REGNUM Блицкриг

Отмечается, что бандеровские боевики днём пытались контратаковать позиции «Спарты» возле аэропорта. В рамках этой попытки через лесопосадку под прикрытием дождя подошли примерно 40 боевиков.

Разведчики батальона «Спарта» засекли приближение этой группы. Их встретили «залпами практически из всех видов оружия»: сначала миномётами, затем артиллерией, бронетехникой и гранатомётами.

«В результате огневого поражения противник понёс серьёзные потери в живой силе», — говорится в сообщении. Отмечается также, что неонацисты трижды пытались эвакуировать своих убитых и раненых.