Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Правительство США обеспокоено тем, что из-за сильнейшего энергетического кризиса Европа может поменять свое отношение к специальной военной операции России на территории бывш. УССР, сообщает 12 сентября CNN со ссылкой на американских чиновников.

Путин и Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Риск реален… Граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России», — отмечает издание, подразумевая под риском раскол европейского альянса.

На этом фоне для администрации президента США Джо Байдена главным приоритетом является недопущение беспорядков и политической нестабильности в Европе, сообщают источники.

Отмечается, что Белый дом внимательно следил за сентябрьским антиправительственным митингом в Праге и продолжает наблюдать за ситуацией на континенте.