Рига, 12 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Жительница Латвии была удивлена, покупая пачку сливочного масла в торговой сети Maxima. Об этом сообщил Telegram-канал новостного портала BaltNews.

Science.mju.ac.th Масло

Судя по фотографии, опубликованной на странице женщины в местной социальной сети, пачка масла была снабжена специальной наклейкой против краж, реагирующей на незаконный пронос товара через контрольные ворота у кассы.

Покупательница признала, что видит подобное на пачках масла впервые. «Вы знаете, какие мы богатые? Мы сегодня купили масло! На масло в Maximа теперь клеят «пищалки», — написала она.

Примерная стоимость пачки сливочного масла весом 200 граммов — до 2 евро.

Как отметил в комментарии к публикации портал BaltNews, в редакции не знают, стоит ли усматривать в случившемся взаимосвязь с падением уровня жизни в Латвии.