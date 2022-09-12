Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 12 сентября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда нацпроекта «Жильё и городская среда». 90 человек из села Караул и посёлка Носок переселятся в новые жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Programmes.putin.kremlin.ru На Таймыре

Для того, чтобы переселить граждан, в населённых пунктах строится девять одноэтажных домов, два из которых в селе Караул, а семь многоквартирных домов — в посёлке Носок. В домах будет по 3−4 квартиры площадью от 42 до 90 кв. метров. Дома строятся с учётом суровых климатических условий региона.

Планируется, что до 2025 года на Таймыре из посёлков Тухард, Носок, Караул, Воронцово, Хатанга, деревни Потапово расселят больше 400 человек, которые проживают в аварийных домах.

Как сообщалоИА REGNUM, строительство нового посёлка на территории полуострова Таймыр в Красноярском крае компания Норникель планирует завершить к 2026 году. Населённый пункт будет рассчитан на 600−700 человек.

Читайте также: На Таймыре создадут новый посёлок