Рига, 12 сентября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Служба государственных доходов Латвии (СГД) обязала платформу онлайн-такси и других транспортных услуг Bolt выплатить в госбюджет 1,4 млн евро за неуплату налога на прибыль.

Налоги

Об этом сообщило Латвийское телевидение LTV, отметив, что это уже второе наказание эстонской фирмы в Латвии за последнее время. Bolt, тогда называвшийся Taxify, пришел на латвийский рынок онлайн-перевозок в 2016 году. С самого начала новая форма бизнеса, вызов водителя через приложение в интернете вызвали проблемы со Службой госдоходов.

Приложение Bolt зарегистрировано на имя эстонской компании Bolt Operations. У компании есть собственное постоянное представительство в Латвии, которое должно платить подоходный налог с предприятий за свою деятельность в Латвии.

По мнению СГД, Bolt нарушил эту норму. Компания уже заявила, что намерена обжаловать решение местных налоговых служб.