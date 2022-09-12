Вашингтон, 12 сентября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III, стоящие на вооружении ядерных сил США, не способны преодолевать современные системы противоракетной обороны, имеющиеся у держав-соперников, сообщает 12 сентября издание The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

В материале обозревателя Криса Осборна указано, что Minuteman III нуждается в серьёзной модернизации.

«Хотя представители министерства обороны США подчеркивают, что Minuteman III способен выполнить свою задачу, ожидается, что МБР будет все труднее преодолевать оборону вероятного противника», — отмечено в статье.

Осборн указал, что в данный момент составлены планы замены этих ракет перспективными ракетами Sentinel, в которых потребуется установка дополнительных систем наведения, учитывающих последние достижения соперников США в ракетостроении и ПВО.

Напомним, по официальным данным, США располагают 450 ракетами семейства Minuteman, дальность действия которых составляет порядка 12 тыс. км.