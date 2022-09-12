Кемерово, , 19:40 — REGNUM Площадь лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа уменьшилась, но количество очагов возгораний выросло более чем на 43%. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выездного совещания в Кемеровской области.

Лесной пожар Sledcom.ru

По его данным, от пожаров в Сибири пострадали 19 населённых пунктов, огнём уничтожено 160 строений, в том числе 80 жилых и садовых домов. Кроме того были повреждены 176 электросетевых объектов.

«Необходимо принять дополнительные меры, позволяющие своевременно реагировать на возможные масштабные кризисные ситуации», — цитирует сайт NGS42.ru Патрушева.

Отметим, что паводок нанёс ущерб 16 населенным пунктам Сибири, были подтоплены два моста, 19 участков автодорог и 1380 приусадебных участков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12–13 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с рабочей поездкой посетит Кемеровскую область, где проведёт совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в сибирских регионах.

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