Стамбул, Турция, , 19:38 — REGNUM Страны с низким уровнем доходов получили чуть более четверти объёма продовольствия. экспортированного с территории б. УССР за период с начала августа. Об этом говорится в опубликованном 12 сентября отчёте Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.

Пшеница suraj

И документа следует, что в страны с уровнем доходов ниже среднего было направлено лишь 28% грузов. В том числе Египет получил 10% от их общего объёма, Иран и Индия — 5%, Судан и Кению — 2%, Джибути, Ливан, Сомали и Йемен — 1%.

При этом 44% груза поступило в страны с высоким уровнем доходов: в Испанию — 13%, в Нидерланды — 8%, в Италию — 7%, в Южную Корею — 5%, в Румынию - 4%, во Францию, Грецию, Ирландию и Израиль - 1%.

Ещё 27% грузов было отправлено в страны со средним уровнем доходов: Турцию — 19%, Китай — 8%, Болгарию — менее 1%.

Уточняется, то всего за период с 1 августа по 12 сентября с территории б. УССР было экспортировано 2,7 миллиона тонн продовольствия. Их них 53% составила кукуруза, 23% — пшеница, 12% — продукты переработки подсолнечника, 6% — ячмень, 5% — рапс, 1% - соя.