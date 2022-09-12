Энергодар, Украина, 12 сентября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Войска киевского режима готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ, идет переброска артиллерийских установок», — сообщил Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Рогова, войска киевского режима перебрасывают в район линии соприкосновения реактивные системы залпового огня HIMARS и гаубицы M777. Киевский режим планирует нанести удары в район самой АЭС, а также переправ и «чуть восточнее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим постоянно наносил удары по Запорожской АЭС, создавая угрозу масштабной ядерной катастрофы. В итоге все шесть реакторов АЭС пришлось заглушить — станция больше не вырабатывает электроэнергию.

При этом российские войска в ночь на 12 сентября нанесли ракетные удары по тепловым электростанциям на востоке бывшей УССР, что привело к массовым отключениям электроэнергии.