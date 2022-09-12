Тбилиси, 12 сентября, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Главный редактор информационного ресурса Business Media Georgia Телара Гелантия не была допущена на заседание правительства Грузии, сообщает 12 сентября qartia. ge.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

По словам Гелантии, представитель отдела по связям с прессой и общественностью администрации правительства назвал причиной слишком большое количество задаваемых журналисткой вопросов и вызываемое ими «беспокойство коллег». Как считает Гелантия, администрация правительства была раздражена её репортажем, вышедшим в эфир 9 сентября и критически оценивающем правительственные постановления. Журналистка отметила, что она освещает заседания грузинского правительства уже 10 лет, но ещё ни разу не случалось подобных инцидентов.

Совет Хартии журналистской этики Грузии заявил, что такие действия государственного учреждения недопустимы, и что усугубляют враждебную обстановку по отношению к журналистам.

Хартия журналистской этики считает, что неравный подход к средствам массовой информации является недопустимым и дискриминационным. Роль средств массовой информации в развитии демократического общества незаменима, поэтому важно, чтобы представители всех средств массовой информации находились в равных условиях.

Совет Хартии призвал правительство Грузии не ставить критически настроенных представителей СМИ в дискриминационное положение и создать адекватные условия работы для журналистов.