Киев, , 19:35 — REGNUM Ещё 1413 граждан РФ предлагает киевский режим добавить в список антироссийских санкций США. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (б. УССР) 12 сентября в своём телеграм-канале.

Орёл Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что структура обнаружила, что на руководство и владельцев ряда организаций из России всё ещё «не наложены санкции». «Выявлены» 1413 руководителей и владельцев таких российских компаний: их предложено внести в американский чёрный список.

Упоминаются функционеры и владельцы банков (в том числе ВТБ, Сбербанк) и нефтяные корпорации, включая Роснефть, «Газпром нефть», а также оборонные предприятия, в том числе Ростех.

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