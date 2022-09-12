Киев, 12 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Ещё 1413 граждан РФ предлагает киевский режим добавить в список антироссийских санкций США. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (б. УССР) 12 сентября в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

Отмечается, что структура обнаружила, что на руководство и владельцев ряда организаций из России всё ещё «не наложены санкции». «Выявлены» 1413 руководителей и владельцев таких российских компаний: их предложено внести в американский чёрный список.

Упоминаются функционеры и владельцы банков (в том числе ВТБ, Сбербанка) и нефтяные корпорации, включая Роснефть, «Газпром нефть», а также оборонные предприятия, в том числе Ростех.