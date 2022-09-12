Лондон, , 19:33 — REGNUM Британский певец Cavetown (Робин Даниэль Скиннер) анонсировал выход пятого студийного альбома Worm Food. Об этом пишет портал NME.

Cavetown Цитата из видеоинтервью

Так, выход пластинки, которая станет продолжением вышедшего в 2020 году альбома Sleepyhead, намечен на 4 ноября 2022 года. Вместе с анонсом музыкант опубликовал новый трек под названием «1994», который также войдёт в будущий проект.

Напомним, Cavetown начал творческую деятельность в 2012 году, опубликовав несколько авторских песен в интернете. На текущий момент дискография певца насчитывает четыре студийных альбома, один микстейп и более 15 синглов.

Читайте ранее в этом сюжете: Певица Adele спровоцировала слухи о тайной свадьбе