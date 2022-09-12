Лондон, 12 сентября 2022, 19:33 — REGNUM Британский певец Cavetown (Робин Даниэль Скиннер) анонсировал выход пятого студийного альбома Worm Food. Об этом пишет портал NME.

Cavetown
Cavetown
Цитата из видеоинтервью

Так, выход пластинки, которая станет продолжением вышедшего в 2020 году альбома Sleepyhead, намечен на 4 ноября 2022 года. Вместе с анонсом музыкант опубликовал новый трек под названием «1994», который также войдёт в будущий проект.

Напомним, Cavetown начал творческую деятельность в 2012 году, опубликовав несколько авторских песен в интернете. На текущий момент дискография певца насчитывает четыре студийных альбома, один микстейп и более 15 синглов.

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