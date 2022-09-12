Кстово, Нижегородская область, , 19:31 — REGNUM Во время воскресной встречи клубов «Гармония» и «Криоген» в Кстове защитник хозяев упал на лед. У 48-лентнего хоккеиста остановилось сердце, спасти его не удалось. Об этом 12 сентября сообщили нижегородские СМИ.

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По данным портала NewsNN трагедия произошла на 13-й минуте матча. 48-летний защитник «Гармонии» Константин Моруга упал на лед, потеряв сознание.

«К нему подбежали медики и провели массаж сердца. Но, несмотря на все старания врачей, хоккеист скончался. Спортсмен умер по причине остановки сердца во время игры», — сообщили журналистам в Федерации хоккея Нижнего Новгорода.