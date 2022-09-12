Бишкек, , 19:29 — REGNUM Решение по вопросу о получении статуса беженца в Киргизии дожидаются 794 иностранца. Об этом заявил заместитель министра труда, соцобеспечения и миграции Нурдоолот Базарбаев на заседании профильного парламентского комитета.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного киргизского чиновника, среди них 467 человек или почти 60% являются гражданами Афганистана.

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Также он отметил, что с начала 2022 года желание получить статус беженца изъявили свыше 300 граждан Афганистана, Белоруссии, Казахстана, Пакистана, Палестины, Сирии и Таджикистана.

Говоря о проживающих в Киргизии иностранцах, которые получили статус беженца в этом году, Нурдоолот Базарбаев сообщил, что таковых насчитывается 168 человек.

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