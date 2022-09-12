Бишкек, 12 сентября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Киргизия занимает 118-е место среди 191 страны в рейтинге человеческого развития, составленном аналитиками Организации объединённых наций. Об это говорится в докладе ООН «Неопределенные времена, неустроенные жизни: формируя наше будущее в меняющемся мире».

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Киргизия вошла в список государств со «средним уровнем человеческого развития». По своим показателям республика оказалась на одном уровне с Ботсваной, Боливией, Венесуэлой и Ираком.

Среди стран Туркестанского региона наилучших результатов смог добиться Казахстан — ему авторы рейтинга присудили 56-е место и поместили его в список государств с «очень высоким уровнем развития».

Затем следуют Туркмения и Узбекистан, расположившиеся на 91-й и 101-й строчках рейтинга, соответственно. Обе страны отнесли к категории государств с «высоким уровнем развития».

А замыкает список Таджикистан — ему досталось 122-е место, и он был включён в перечень стран со «средним уровнем развития».

Лидерами рейтинга представители ООН назвали Швейцарию, Норвегию и Исландию. А наименее развитыми признали Южный Судан, Чад, Нигер, Центральноафриканскую Республику и Бурунди.

Напомним, что индекс человеческого развития в рейтинге ООН определяется средней величиной достижений по основным направлениям развития — здоровью, продолжительности жизни, уровню знаний и уровню жизни.