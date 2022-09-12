Нижний Новгород, 12 сентября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Более 375,6 млн рублей компенсаций получили собственники зданий, которые пришлось снести ради строительства метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде, передаёт телеграм-канал «МетроНН».

Government-nnov.ru Строительство метро. Нижний Новгород

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По имеющейся информации, в общей сложности владельцам недвижимости, изъятой и уничтоженной в ходе расширения сети нижегородского метрополитена, обещают выплатить свыше 500 млн рублей.

Также стало известно о том, что на территории, где расположится будущая стройплощадка, уже снесли четыре расселённых дома, три нежилых здания, а также 50 гаражей.

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