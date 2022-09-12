Кострома, , 20:25 — REGNUM В Костроме подвели итоги большинства конкурсов по определению организаций, которые будут обслуживать городские маршруты общественного транспорта в период с 1 октября 2022 года по 30 июня 2023 года. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ни на одно из 30 направлений, исключая маршруты № 2 и 76, обслуживаемые муниципальным Троллейбусным управлением, не нашлось претендентов.

Остановка в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится на сайте.

С чем связано бойкотирование перевозчиков, неизвестно. На просьбу ИА REGNUM предоставить комментарий Ассоциация перевозчиков Костромы ответила отказом.

Однако, в закупочной документации по ряду маршрутов перевозчики задают организаторам конкурса — транспортному комитету администрации Костромы вопрос о компенсациях за перевозку льготных категорий пассажиров. Перевозчики просят пояснить, каким образом они будут получать плату за проезд школьников, студентов и пенсионеров, покупающих транспортные карты у администрации. Чиновники ответили, что средства от продажи и пополнения карт поступают в бюджет города, в том числе за счёт них перевозчики получают оплату за выполнение перевозок. Дополнительной компенсации за провоз этой категории пассажиров контракты не предусматривают.

Можно предположить, что невыход исполнителей на конкурсы связан с разногласиями по этому вопросу. Вероятно, перевозчики настаивают на увеличении сумм контрактов, аргументируя это расходами на обслуживание льготников. В любом случае найти перевозчиков на маршруты администрация города должна до 1 октября текущего года — в этот день заканчивается срок действия старых договоров. Если этого не произойдёт, возить горожан будет некому.

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