Манчестер, Великобритания, 12 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. 30-летний атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен объяснил, почему решил перейти в английскую команду.

Chris 0023 Кристиан Эриксен

«У меня было достаточно разных возможностей. Были различные варианты, из которых я мог выбирать. Но было важно найти лучший. Конечно, «Брентфорд» хотел, чтобы я остался. Но я понимал, в какой стадии карьеры нахожусь. У меня появилась возможность совершить шаг, о котором я мечтал и надеялся. Я хотел перейти в более крупный клуб», — цитирует Эриксена издание Bold.

Кристиан Эриксен выступает за «Манчестер Юнайтед» с 15 июля 2022 года после перехода из «Брентфорда» на правах свободного агента. Действующее соглашение датчанина с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей в игре с лондонским «Арсеналом».