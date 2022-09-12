Бишкек, , 19:22 — REGNUM О том, какую сельхозпродукцию Киргизия планирует поставить за рубеж в этом году, рассказал министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков, выступая на заседании парламентского комитета по аграрной политике сегодня, 12 сентября.

Кукуруза

По его словам, после снятия ограничений на экспорт сельскохозяйственных товаров киргизские аграрии возобновят поставки кукурузы, ячменя, картофеля и хлопка в соседние страны.

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Высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на том, что в 2022 году кукурузой в Киргизии засеяли 110 тысяч гектаров. Ожидается, что урожай этой культуры в два раза превысит потребности внутреннего рынка республики.

«Кроме того, Казахстан планирует купить у нас 15 тысяч тонн картофеля. Также мы договорились о поставках сельхозпродукции в Таджикистан и Узбекистан», — подытожил глава Минсельхоза.

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