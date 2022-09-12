Рига, 12 сентября, 2022, 19:22 — ИА Регнум.

Зеленая энергетика

Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне находится с рабочим визитом в Японии, в ходе которого встречается с бизнесменами, чтобы обсудить долгосрочное сотрудничество в области энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии.

Как сообщила советник министра Винета Вилистере-Лаце, в настоящий момент, когда энергетическая безопасность определена в качестве приоритета Латвии, несколько японских компаний проявили интерес к сотрудничеству в проектах по возобновляемым источникам энергии, а также к исследованию и тестированию новых технологий в сфере энергетики.

Поэтому министр в ходе визита встретится с несколькими японскими компаниями и бизнес-организациями, в том числе Mitsui&Co. Ltd., Marubeni Corporation, GE Hitachi, Shingy Energy и другими.

Вместе с министром в Японию направились госсекретарь министерства экономики Эдмунд Валантис, директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рожкалнс и делегация предпринимателей, представляющих компании SWH Sets, Международный аэропорт «Рига», Peruza и Snores.

Министр вернется домой 16 сентября 2022 года.