Москва, 12 сентября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов в понедельник, 12 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,24 рубля, что на 36 копеек ниже уровне закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 17 копеек и к закрытию составил 60,80 рубля.

Напомним, что за минувшую рабочую неделю курс доллара на Московской бирже вырос на две копейки, курс евро — на 19 копеек.

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