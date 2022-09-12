Бишкек, 12 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров снял с должности заместителя министра культуры Салтанат Аманову и директора департамента кинематографии Мукталы Бектеналиева.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

Причины увольнения чиновников в аппарате правительства озвучивать не стали.

Однако, на совещании с сотрудниками центрального аппарата вице-премьер-министр Эдиль Байсалов выступил с резкой критикой в адрес руководства Министерства культуры.

Заместитель главы правительства выразил недовольство в связи с тем, что чиновники ведомства «используют устаревшие методы работы, у них отсутствует инициатива и новые идеи, отвечающие требованиям времени и современным трендам в культуре».