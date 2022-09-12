Рига, , 19:19 — REGNUM

В понедельник, 12 сентября, ГАО «Латвийские железные дороги» (Latvijas dzelzcels) начали строительные работы на станциях для электричек.

Как сообщила пресс-служба предприятия, до конца 2023 года планируется модернизировать пассажирские перроны на 48 станциях на железнодорожных ветках Рига-Крустпилс, Рига-Скулте, Рига-Тукумс и Рига-Елгава. При этом будет организована одноуровневая посадка в поезда и обеспечена доступность инфраструктуры для каждого жителя.

Расходы на реализацию проекта составляют 44,4 млн евро, в том числе 37,8 млн евро — финансирование из Фонда сплочения Европейского союза, а 6,6 млн евро — софинансирование госпредприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия закупила у чешского предприятия Skoda Vagonka электропоезда для внутреннего ж/д сообщения. Первые электрички начнут перевозить пассажиров уже в январе 2023 года, а все 32 поезда будут постепенно доставлены в Латвию до конца 2023 года.

Общая сумма покупки составляет 257 млн евро. Из них 114 млн евро финансирует Фонд Европейского Союза.