Москва, , 19:19 — REGNUM 33-летний бразильский опорный полузащитник Маурисио подпишет контракт с «Родиной», выступающей в Первой Лиге. Об этом 12 сентября сообщает издание «РБ Спорт». Также эту информацию подтвердил агент футболиста Пьер Фернандес.

Маурисио Вячеслав Евдокимов

«Да, Маурисио заключит контракт с «Родиной», соглашения на год», — заявил агент игрока.

Ранее Маурисио выступал за «Флуминенсе», грозненский «Ахмат», санкт-петербургский «Зенит» и греческие ПАОК и «Панатинаикос». На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 450 тысяч евро.

В прошлом сезоне Маурисио, выступая за «Панатинаикос», принял участие в 25 турах греческой Суперлиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, одной результативной передаче и получил три желтые карточки.