Курган, , 19:19 — REGNUM В Курган в ноябре прибудет ковчег с частицей мощей великого русского святого — преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского Пресс-служба Тобольской митрополии

Святыня будет находиться в Кургане 12 и 13 ноября 2022 года. Поклониться мощам можно будет в Александро-Невском кафедральном соборе областной столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского путешествует по стране в год празднования 600-летия со дня обретения честных мощей игумена земли русской. Он будет принесён, по меньшей мере, в 50 епархий, общая протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров.

Читайте ранее в этом сюжете: Мощи Сергия Радонежского доставят в Ставрополь